Norba tra Teatro e Storia: quattro spettacoli nel parco archeologico

Una location di grande suggestione per quattro spettacoli teatrali: si tratta di Norba tra Teatro e Storia, una rassegna promossa dal Comune di Norma e ospitata presso il Parco Archeologico dell’Antica Norba.

Quattro venerdì con quattro grandi protagonisti e altrettanti spettacoli teatrali che saranno preceduti da suggestivi percorsi guidati a cura degli archeologici di Ártemis Culture APS.

Un’occasione imperdibile per godersi non solo uno spettacolo teatrale ma anche i suggestivi tramonti osservati dall’acropoli di Norba.

Il biglietto di ingresso comprende sia lo spettacolo che la visita guidata.

È possibile anche sottoscrivere un abbonamento a tutti gli spettacoli.

L’appuntamento

È per venerdì 21 e 27 giugno e per il 5 e 12 luglio, alle ore 21.15. Per informazioni sono a disposizione i numeri 3334900278 – 3938128135 e gli indirizzo email info@normaoutdoor.it e artemiscultureaps@gmail.com . I biglietti sono disponibili anche online sul circuito Ciaotickets.

Il calendario degli spettacoli

Venerdì 21 giugno

Valerio Aprea in "Gola" - Norma (LT)

Venerdì 28 giugno

Giobbe Covatta in Scoop – Donna Sapiensa

Venerdì 5 luglio

Dario Vergassola in Storie Sconcertanti

Venerdì 12 luglio

Paolo Rossi in Operaccia Satirica