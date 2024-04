25 aprile: visite guidate al Parco Archeologico di Norba

Indirizzo non disponibile

Tornano in occasione della festività del 25 aprile le visite guidate presso lo splendido parco archeologico dell’Antica Norba organizzate dall’associazione Ártemis Culture APS.



I percorsi guidati avranno inizio a partire dalle 10.30 e proseguiranno per tutta la giornata, grazie agli interventi di archeologi competenti si andrà alla scoperta di una delle città repubblicane arrivate a noi in stato di ottima conservazione e della sua affascinante e tragica storia.

Fondata intorno al IV secolo A.C. è circondata da poderose mura alte circa 10/12 metri, di cui se ne vede buona parte ancora oggi. Camminando per il parco si possono ammirare due acropoli, una maggiore e una minore, i fori, le terme e i resti del tempio dedicato a Giunone. Passeggiando oltre ad ammirare i fenomenali resti delle costruzioni romane si potranno ammirare panorami mozzafiato sull’agro pontino.

Si potrà scegliere se visitare solo il parco archeologico o anche il Museo che conserva moltissimi reperti e ricostruzioni dell’antica città.

L’appuntamento

È dunque per la giornata del 25 aprile a partire dalle 10.30, per ricevere maggiori informazioni e prenotare il proprio tour è possibile contattare il numero 3334900278 (Antonio Coppa) o il numero 3938128135 (Beatrice Cappelletti), o inviare una email all’indirizzo artemiscultureaps@gmail.com