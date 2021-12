Note sotto l’Albero: concerto di Natale a Palazzo Caetani a Fondi

Arrivano in occasione del Natale una serie di concerti, Note sotto l’Albero, organizzati dall’Associazione Pro Loco Fondi e patrocinati dal Comune di Fondi e dal Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Una serie di appuntamenti che vedranno esibirsi presso la sala grande di Palazzo Caetani i giovani e talentuosi allievi dell'Accademia Moysa.

Il primo degli appuntamenti è in programma per domenica 19 dicembre alle ore 18.00 e vedrà protagonisti il Soprano Maria Di Biasio, il M° Luigi De Meo al pianoforte e il M° Nicola Galeotti alla chitarra, in una serie di brani natalizi di grande atmosfera.

L’appuntamento

È dunque presso Palazzo Caetani a Fondi domenica 19 dicembre alle ore 18.00. L’ingresso è libero ma è obbligatorio esibire il super green pass. Per informazioni è possibile contattare il numero 3297764644.

Foto tratta dalla pagina Facebook del Comune di Fondi