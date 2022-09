Notte Bianca a Norma: tutto pronto per la 14° edizione

Indirizzo non disponibile

Un appuntamento ormai tradizionale per salutare insieme la fine dell’estate è la Notte Bianca di Norma, una festa che coinvolge tutto il paese da ben 14 edizioni.

Non una serata di negozi aperti e shopping in notturna, ma una vera e propria festa per le vie del centro storico che si anima di musica dal vivo, spettacoli di strada con giocolieri, angoli dedicati alle degustazioni degli ottimi prodotti locali e ancora visite guidate, spettacoli di danza, mostre d’arte, proiezioni e molto altro ancora.

Un evento molto amato e sentito dai cittadini e dai moltissimi visitatori che accorrono a Norma per l’occasione, e che quest’anno chiude una intensa estate di appuntamenti promossi dall’Amministrazione Comunale.

L’appuntamento

È per sabato 10 settembre a partire dalle 21.00, nel cuore di Norma.