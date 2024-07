Notte Bianca al Sermoneta Shopping Center: tutto pronto per la terza edizione

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Torna per la sua terza edizione la Notte Bianca al Sermoneta Shopping Center: giovedì 4 luglio a partire dalle ore 20.00 il parcheggio antistante il centro commerciale si trasformerà in un area attrezzata per il divertimento di grandi e piccini.

Nel parcheggio infatti sarà allestita la zona dello street food nella quale degustare ottimi piatti dolci e salati e sfiziosità varie. Non mancherà l’animazione per i bambini con truccabimbi, babydance e il baby parking gratuito, e tanto spettacolo dal vivo: performer, musica e divertimento per tutti i gusti.

Tra le esibizioni si potrà assistere al musical Encanto e la serata sarà poi animata dal dj set all’aperto. Ovviamente anche i negozi del centro saranno aperti per lo shopping serale che anticipa i saldi del 6 luglio.

L’appuntamento

È dunque per giovedì 4 luglio a partire dalle ore 20.00 al Sermoneta Shopping Center.