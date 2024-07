Notte Bianca dei Saldi: a Cisterna shopping e intrattenimento

Con l’arrivo dei saldi estivi i commercianti di varie città e centri commerciali si organizzano per offrire ai cittadini la possibilità di fare shopping con il fresco della sera e magari sentire musica e guardare degli spettacoli dal vivo tra una compera e l’altra.

È il caso per esempio di Cisterna che domenica 7 luglio si animerà con la Notte Bianca dei Saldi organizzata dall’Associazione Commercianti del Centro con il patrocinio e sostegno dell’Amministrazione comunale. Oltre ai negozi aperti fino a tarda sera, si terranno spettacoli e intrattenimento per grandi e piccini, si partirà in Largo Silvio Pellico con la performance del noto Brando DJ, mentre in Piazza Saffi si terranno le attività ludiche per bambini organizzate dall’Associazione “Linea Obliqua APS” con dieci animatori pronti ad allietare la serata.

In Largo Risorgimento non mancheranno gli artisti di strada e il Corso della Repubblica si popolerà di truccabimbi, ritrattisti, giocoleria itinerante e lo spettacolo di Fire Animation.

Piazza Amedeo di Savoia ospiterà la musica rock con i “Lies n’ Roses”, la cover band dei Guns n’ Roses.

La Corte di Palazzo Caetani, invece, sarà lo scenario - a partire dalle ore 23:00 - per il “Closing Party”, la grande festa di chiusura della Notte Bianca con in console Stefano Volpi.

In concomitanza alla Notte Bianca, attraverserà la via principale della Città la “Walk Zone”, organizzata dall’Assessorato allo Sport: una camminata-allenamento che partirà dal Quartiere San Valentino per approdare in centro.

L’appuntamento

È dunque per domenica 7 luglio a partire dalle ore 20.00 nel centro di Cisterna.