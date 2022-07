Notte Bianca e Notte degli Scacchi a Latina

Con l’arrivo dei saldi estivi arriva a Latina anche la Notte Bianca dedicata allo shopping organizzata dall’associazione dei commercianti Latina Centro e da Confesercenti Latina.

Sabato 9 luglio il centro cittadino accoglierà tutti i visitatori che vorranno approfittare del fresco serale per proseguire i propri acquisti e godersi una serata di relax e ottimi affari.

I negozi dunque saranno aperti fino a mezzanotte e si potrà curiosare tra le vetrine, acquistare i capi o gli oggetti preferiti e godersi il centro cittadino privo dal caos e del caldo giornaliero.

La festa in centro proseguirà anche domenica 10 luglio con il torneo di scacchi organizzato al Circolo il Dragone, che si terrà a partire dalle 19.00.

La Notte degli Scacchi si dividerà in due momenti principali, il primo con inizio alle 19.30 sarà la partita in simultanea: il Maestro della Federazione Internazionale di scacchi Olivier Tassi giocherà contemporaneamente contro un massimo di 15 sfidanti muovendosi tra le varie scacchiere. Il secondo momento della Notte degli Scacchi inizierà alle ore 21.00 e sarà caratterizzato dal torneo lampo in notturna.

Il torneo lampo prevede 5 minuti di tempo di riflessione e 3 secondi a mossa per 8 turni di gioco, tutti possono partecipare iscrivendo o contattando la pagina Facebook del Dragone Scacchi o il numero whatsapp 3287448494

Contributo organizzativo per il torneo è di 5 euro per gli under 18 e di 7 euro per gli altri, da versarsi al momento dell’iscrizione. In palio dei premi per le categorie degli esordienti, degli esperti Non Classificati, dei ragazzi e di altre categorie e per chi pareggerà col maestro Tassi. Le partite si terranno in via Eugenio di Savoia.