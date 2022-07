Notte Bianca al Sermoneta Shopping Center

In occasione dei saldi estivi che sono partiti sabato 2 luglio, anche il Sermoneta Shopping Center ha deciso di organizzare una serata di apertura straordinaria per offrire ai cittadini non solo l’occasione serale di fare acquisti nelle ore più fresche della sera, ma anche un momento di spensierato divertimento per grandi e piccini.

Street food dolce e salato, animazione per i bambini, spettacoli itineranti, e performer vari allieteranno lo shopping fino a notte fonda il tutto accompagnato dalla musica del dj set di Stefano Volpi e la voce di Fabione.

L’appuntamento

È dunque per giovedì 7 luglio a partire dalle ore 20.00 al Sermoneta Shopping Center