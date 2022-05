Notte Europea dei Musei al MADXI di Latina

In occasione della Notte Europea dei Musei il MADXI museo contemporaneo di Latina organizza un appuntamento speciale che coniuga arte contemporanea e fumetto.

Sabato 14 maggio alle 20.30 si terrà la presentazione del nuovo graphic novel di Fabrizio Gargano, Come una canzone di Aznavour edito da Alt!.

L’evento sarà impreziosito dall’esposizione di alcune tavole originali realizzate dallo stesso Gargano che ispirato dalla canzone Tutti i volti dell’amore di Charles Aznavour racconta la storia d’amore tragica tra due ex detenuti Stefano e Ines che cercheranno di tagliare i ponti col passato e iniziare una nuova vita insieme.

Fabrizio Gargano dopo 30 anni da impiegato presso una multinazionale farmaceutica decide di lasciare tutto per seguire la sua passione: il disegno, la scrittura, il fumetto. Segue alcuni corsi di scrittura e graphic novel e si cimenta con il suo primo lavoro 30 Giorni – storia di una schizofrenia. Nel 2020 vive la sua prima esperienza come autore di testi con il romanzo Il Colore del metallo illustrato dall’artista pontina Alessandra Chicarella. Come una canzone di Aznavour è il suo ultimo progetto e seconda graphic novel.

L’appuntamento

È per sabato 14 maggio alle 20.30 presso il MadXi di Latina. Durante la presentazione del romanzo, accanto a Fabrizio Gargano ci sarà Fabio D’Achille.

Oltre alla presentazione si potrà visitare la mostra MAD Donna, prorogata fino al 16 maggio e la collezione permanente del MadXi.