Notte Europea dei Musei al MadXI

In occasione della Notte Europea dei Musei, anche il MadXI Museo Contemporaneo di Latina aprirà le porte al pubblico in un orario inconsueto dando l’opportunità di ammirare le mostre in atto e assistere a proiezioni e performance live nel corso della serata di sabato 3 luglio.

L’appuntamento

È per sabato 3 luglio dalle 19 alle 23 presso il MadXI di Tor Tre Ponti.

Proiezioni e performance

ore 21

Marte Nostrum

Proiezione di Bach

video arte, opera di Zhanna Stankovych

(Durata 4 min.)

Nel video e nella mostra fotografica (in corso al MadXI), a cura di Fabio D’Achille, l’artista ricorda che “Un pianeta intero e tutti i suoi abitanti all’improvviso hanno cominciato a rallentare, per poi fermarsi del tutto.. e i luoghi calpestati senza tregua sono rimasti deserti, senza più voci né passi… ed è stato dato loro a disposizione un tesoro raro, il tempo. Una chance per tornare alle origini. Per riscoprire la propria completezza. Per pensare”.

ore 21:30

Radio-Aktivität

Cronache dalla città che sale

performance live di musica elettronica e visual a cura de IL MURO

(Durata 1 h)

Il duo Radio-Aktivität presenta una performance live di musica elettronica e proiezioni visual intitolata “Cronache dalla città che sale”. Alessandro Tomei realizzerà un live set con strumentazioni analogiche e digitali, con sintetizzatori analogici e modulari e batterie elettroniche, per una produzione musicale dal vivo che mixerà le sonorità tra effetti, echi e riverberi, in un crescendo di ritmi incalzanti verso armonie liberatorie. Jamila Campagna si occuperà del visual manipolando in diretta le immagini proiettate, con effetti di trasformazione cromatica e glitch: le immagini saranno rielaborate in tempo reale a partire da estratti dei video originali prodotti da IL MURO durante il lockdown nelle città di Latina, Roma e Milano (riprese realizzate, rispettivamente, dai videomaker Valentino Finocchito, Valerio Leo, Alessandro Cavallo le Andrea Nasi), alternate a riprese urbane post-lockdown realizzate dalla stessa Jamila Campagna

Le mostre in corso:

Ersilia Sarrecchia

Esseresseri 2001/2021

Una mostra antologica e celebrativa, più di cento opere divise tra due sedi, il Museo Contemporaneo MADXI diretto da Fabio D’Achille e la Galleria Lydia Palumbo Scalzi dell’omonima gallerista, curatori dell’esposizione.

Opere di grande, piccolo e medio formato, diverse tecniche pittoriche per raccontare vent’anni di arte in cui sono occorsi mutamenti ed evoluzioni stilistici, ma sempre coerentemente con il linguaggio di Ersilia Sarrecchia, che indaga il mondo circostante attraverso il tema del bestiario

DARKSIDE

Nell’ombra si nasconde l’anima, nella luce si riflette l’ego.

Mostra di fotografie di Gianni Sodano a cura di Fabio D'Achille

Una serie di fotoritratti con i quali l’autore va in profondità e analizza: Nell’ombra c’è tutto quello che nascondiamo: istinti primari, impulsi sessuali, violenti, spontanei. Nell’ombra c’è la vera forza creativa, che esplode dal profondo e non chiede altro se non d’esser liberata. Nella luce entriamo in scena con le nostre maschere.

PANOPTICON

“Dico di aver visto tutto perché non posso dire di aver visto abbastanza”

Installazione di Jamila Campagna

Una parete di immagini - tra fotografie e pitture realizzate dal 2008 a oggi - affiancate tra loro come fossero elementi di una mappa concettuale, un atlante, un muro di documenti e iconografie giustapposti a cercare l'utopia di una visione totale - il panopticon del titolo - che è sempre necessariamente parziale e strettamente legata al percorso biografico di chi racconta.

Bantologica

Mostra antologica dell’artista Sergio BAN riallestita in permanenza con opere che testimoniano dagli anni 70 al 2010 il lavoro dell’autore istriano trasferitosi negli anni 60 a Latina. Opere provenienti da collezioni private a cura di Carmela Anastasia dell’Associazione Sergio BAN.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...