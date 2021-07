Notte Europea dei Musei a Priverno

Creata nel 2005 in Francia e poi diffusasi in tutta Europa, torna la Notte Europea dei Musei, una serata in cui l’ingresso ai musei è prolungato anche fino a tarda sera e con gli ingressi sono a prezzo simbolico.

Sabato 3 luglio aderirà a questa bella iniziativa anche il Museo Archeologico di Priverno: in orario serale dalle 21 alle 24 con in programma una visita guidata alle ore 22.

In occasione della Notte Europea dei Musei e dell’apertura straordinaria si potranno ammirare nuovi materiali mai esposti prima.

Per partecipare al costo simbolico di un euro è obbligatoria la prenotazione da effettuare ai numeri 0773912306 e 3472330723.

L’appuntamento

È dunque per sabato 3 luglio dalle 21 alle 24 presso il Museo Archeologico di Priverno. L'ingresso è gratuito per i residenti a Priverno e della cifra simbolica di 1 euro per i non residenti.

