La “Notte di Fuoco” chiude un mese di eventi a Cisterna

Iniziata il 21 luglio, con una o più iniziative ogni sera, la rassegna “Cisterna Estate 2022” giunge alla sua conclusione e lo fa con un doppio appuntamento nel weekend del 20 e 21 agosto dopo le giornate clou di Ferragosto e San Rocco con il live dei Tiromancino per il tradizionale concerto della sera del 16 agosto.

Sabato 20 agosto la rassegna ha come location l’area mercato di via delle Province (ex Nalco) con l’allestimento di un’area food e shopping e dove alle 18:30 è in programma il “1° raduno di auto e moto storiche a Cisterna di Latina”, gara di abilità cronometrata a cura del Circolo Pontino della Manovella.

Mentre domenica 21 agosto, per la serata conclusiva, alle 18 si terrà la 1° edizione di “Corsa dei quartieri”. Chiude il mese di manifestazioni, alle 22:30 e sempre nell’area mercato di via delle Province, l’evento “Notte di Fuoco”, spettacolo pirotecnico curato dalla Pirotecnica Gabriele R. e figli con il contributo di Califano Carrelli e Stradaioli Costruzioni Generali.