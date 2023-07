A Latina arriva la Notte Rosa

Anche la città di Latina si appresta ad accogliere la tradizionale notte di musica, divertimento e buon cibo, tipico intrattenimento pensato per allietare l’apertura fino a tarda ora dei negozi in occasione dei saldi estivi.

Nel cuore del centro cittadino giovedì 13 luglio si terrà la Notte Rosa organizzata dall’Assessorato al Turismo in collaborazione con l’associazione ProLoco di Latina Centro e Lido. Dalle ore 20.00 e fino a mezzanotte in piazza del Popolo e nelle vie limitrofe si potrà assistere a spettacoli di danza, musica dal vivo, esibizioni di artisti di strada e rifocillarsi con dell’ottimo street food.

La Notte Rosa troverà spazio all’interno dell’isola pedonale. Previsti spettacoli itineranti da parte di artisti di strada e performance di danza tra corso della Repubblica, via Eugenio di Savoia e viale Uberto I. In piazza del Popolo sosteranno i mezzi dello street food. Nella stessa area saranno presenti un punto informazioni della Pro Loco e una postazione di Radio Immagine per la diretta live.

La serata di festa sarà la prima di una serie di iniziative che coinvolgeranno il centro e il lungomare.

L’appuntamento

È per giovedì 13 luglio dalle ore 20.00 nel centro di Latina.