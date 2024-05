Notte Rosa e Festa di Sant’Eramo a Formia: ospite d’onore Arisa

La celebrazione del santo patrono si sa per una cittadina è sempre un momento importante, non solo per i credenti, ma per tutta la popolazione che si prepara a giorni di festa e tante iniziative divertenti.

Una festa davvero da non perdere quest’anno è quella di Sant’Erasmo a Formia che sarà preceduta dalla Notte Rosa che si terrà venerdì 31 maggio.

Nel quartiere di Castellone si inizierà alle ore 20.00 con i saluti istituzionali in piazza Sant’Erasmo per proseguire con musica dal vivo, visite guidate, spettacoli e buon cibo.

In Piazza Sant’Anna e nella piazzetta Capo Castello si potranno gustare gli ottimi prodotti del territorio presso una gran varietà di stand enogastronomici, passeggiare per il mercatino dell’artigianato locale sempre in Piazza Sant’Anna e in piazza San Rocco. Inoltre si potranno visitare i principali siti archeologici e luoghi della cultura di Formia, aperti straordinariamente fino a notte fonda.

Non mancherà la musica dal vivo con gli Echi Popolari che propongono musica tradizionale, il Duo Malaria, il concerto degli Alla Bua per ballare al ritmo della pizzica salentina, e la musica popolare del sud dei Popolare Sogno.

A mezzanotte ci si preparerà a celebrare Sant’Erasmo con il Canto dell’Inno al Santo e l’offerta del Fiore al santo patrono.

Il clou dei festeggiamenti religiosi si avranno sabato 1 giugno con la Santa Messa presieduta da Monsignor Luigi Vari che si terrà alle ore 11.00 e con la solenne processione della statua del santo che partirà dalla Chiesa di Sant’Erasmo alle ore 18.00.

La serata di sabato si concluderà in piazza Mattej con il concerto di Arisa (nella foto tratta salla pagina Facebook ufficiale) a partire dalle 22.00 e con uno splendido spettacolo pirotecnico a fine esibizione.

Le sorprese non finiscono qui perché nella giornata di domenica 2 giugno in occasione della celebrazione del Corpus Domini si terrà inoltre l’Infiorata nel suggestivo quartiere di Maranola organizzata dai gruppi di volontari della parrocchia e dall’Azione Cattolica.

Alle 15.30 i volontari si incontreranno per realizzare gli splendidi quadri colorati utilizzando petali di fiori, caffè, sale e quanto di utile per colorare le varie effigi. Alle ore 18.30 si potrà ammirare il lavoro concluso.

La serata si concluderà con lo spettacolo Festival Bar Italia con musica italiana tutta da ballare, sempre in piazza Mattej a partire dalle ore 21.00. A mezzanotte si potrà ammirare lo spettacolo pirotecnico sul mare.