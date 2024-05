Novecento: la rassegna musicale all’arena del Museo Cambellotti

Sono ben nove gli spettacoli che animeranno l’arena del Museo Cambellotti nel corso della rassegna “Novecento. Un secolo da scoprire” che si terrà nei fine settimana dal 18 maggio al 29 giugno.

Un ricco cartellone di appuntamenti frutto della collaborazione tra il Comune di Latina, il Museo Cambellotti e il Campus Internazionale e realizzato grazie al cofinanziamento del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e del Comune stesso.

Arriveranno a Latina artisti di fama internazionale e giovani talenti per una serie di concerti che spazieranno tra i generi e gli stili, tra i periodo storici e i grandi compositori per offrire al pubblico spettacoli di altissimo livello.

Si potrà ascoltare jazz, musica popolare, musica classica e molto altro ancora nella bella cornice dell’arena del Museo Cambellotti. Per tutto il periodo della rassegna sarà aperto anche il punto ristoro del Museo, la cui gestione sarà affidata all’Istituto di Istruzione Superiore San Benedetto di Latina – indirizzo Enogastronomia e ospitalità - nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO).

L’appuntamento

È dunque presso l’Arena del Museo Cambellotti a Latina dal 18 maggio al 29 giugno. I biglietti possono essere prenotati scrivendo a: - biglietteria@campusmusica.it (fino al venerdì entro le ore 17.00) oppure su WhatsApp 329-7540544, il ritiro sarà presso la biglietteria il giorno del concerto dalle 19.30 e le 20.00.

Gli spettacoli

Sabato 18 maggio

Saranno l’Orchestra Roma Tre e la fagottista olandese Lola Descours, artista di fama internazionale, ad aprire la rassegna con il concerto “Un fagotto in Italia”, nel quale si ascolteranno concerti e arie di Corelli, Rossini e Vivaldi.

Sabato 25 maggio

Sarà la volta del Chiara Grillo Ensemble, gruppo dedito alla ricerca e all’esecuzione di brani della tradizione popolare. Nei concerti del gruppo si intrecciano culture diverse, soprattutto del Mediterraneo, che trovano nel linguaggio musicale una casa comune.

Domenica 26 maggio

Il Neos Saxophone Ensemble, gruppo composto da un doppio quartetto di saxofoni accumunati dalla formazione presso il Conservatorio di Latina e dal perfezionamento con Claude Delangle ai Corsi di Sermoneta, spazierà, sotto la direzione di Daniele Caporaso, dalla musica barocca al jazz, alla musica da film fino a composizioni originali contemporanee.

Sabato 1 giugno

Roberto Gatto, icona del jazz italiano, presenta una formazione inedita. Unendo le forze con Alessandro Lanzoni all'organo Hammond ed Edoardo Ferri alla chitarra, il gruppo esplora nuove sonorità, ricalcando le orme degli “Organ Trio” più iconici. Questo trio, guidato dalla maestria di Gatto alla batteria, si immerge in un viaggio musicale che attraversa composizioni originali e reinterpretazioni di classici.

Sabato 15 giugno

Il Nautilus Ensemble, che riunisce musicisti professionisti italiani impegnati nella divulgazione dei tesori della musica classica, presenterà a Latina “Il Talismano di Berar", una favola musicale per grandi e piccini che racconta una storia ambientata in uno scenario fantastico tra streghe e maghi, con musiche che invitano lo spettatore a immergersi nella narrazione.

Domenica 16 giugno

Il violinista Ivos Margoni, giovanissimo vincitore della prima edizione del Premio Riccardo Cerocchi nel 2018, e Luca Margoni, versatile chitarrista, presenteranno “Magia decacorde” un programma di duetti con musiche di Paganini, Massenet, Sarasade, Bartók, de Falla per chiudere con brani dall’”Histoire du Tango” di Piazzolla.

Sabato 22 giugno

L’Arena del Cambellotti sarà animata da “Impurissima Foemina”, spettacolo ispirato alla vita di Caterina Medici da Broni, processata per stregoneria e condannata a morte, che vede protagonisti l’ensemble di percussioni Ars Ludi e il quartetto vocale Faraualla, con il prologo del critico e musicologo Guido Barbieri. Un concerto in cui, attraverso la musica e semplici azioni sceniche, in un delicato equilibrio tra il linguaggio della tradizione popolare e quello contemporaneo, Ars Ludi e Faraualla fondono le originali sonorità del loro repertorio per narrare una storia di grande forza emotiva e di straordinaria attualità.

Domenica 23 giugno

La giovane orchestra d’archi Chiave di Volta, con Lara Biancalana violoncello solista e Alessandro Baccaro alla direzione, presenterà “Dal Barocco al Novecento” con opere di Mozart, C.P.E. Bach e Grieg.

Sabato 29 giugno

Chiuderà la rassegna il duo pontino formato da Giulia Cellacchi (violino) e Davide Cellacchi (violoncello), sicuramente la formazione più giovane dell’intero cartellone ma con un già solido curriculum. In programma duetti di Glière, Bartók e Kódaly.