"La Nuova Stagione" del Teatro Fellini

Riprende in maniera continuativa l’attività anche del Teatro Fellini di Pontinia. Dopo lo stop dovuto alla pandemia e gli eventi a singhiozzo dell’ultimo anno finalmente il direttore artistico Clemente Pernarella annuncia “La Nuova Stagione” del teatro organizzata in collaborazione con ATCL, Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, del comune di Pontinia e il patrocinio della Provincia di Latina.

Arriva, da febbraio a giugno, una stagione multidisciplinare di altissimo spessore che porterà a Pontinia grandi artisti e grandi spettacoli: prosa, danza, musica dal vivo e a breve una programmazione dedicata ai bambini. Si terranno inoltre alcuni spettacoli di danza organizzati in collaborazione con il festival Tendance.

Si torna finalmente a programmare una intera stagione teatrale e a iniziare la programmazione degli eventi estivi, forti che il teatro e la cultura sono elementi indispensabili nelle nostre vite, dei quali, nonostante la pandemia, non possiamo più privarci.

Il Teatro Fellini torna a tutte le sue buone pratiche: dai seminari agli stage di danza, agli approfondimenti in presenza degli artisti che si esibiscono sul palco, all’iniziativa “Un Bus Chiamato Fellini” che garantisce una navetta che da Latina raggiunge Pontinia a disposizione si tutti coloro che non hanno o non vogliono utilizzare un mezzo privato per andare a teatro.

Non mancheranno inoltre gli appuntamenti nel foyer realizzati in collaborazione con le migliori realtà culturali del territorio: una rete di imprese, enti, artisti ed istituzioni unite per creare insieme un progetto culturale che parte da Pontinia per raggiunge tutta la provincia.

Tutti coloro che avevano acquistato l’abbonamento alla stagione 2019-2020 potranno usufruire nel corso della stagione2022 dei voucher emessi per gli spettacoli annullati, mentre gli altri potranno chiedere informazioni per abbonamenti e acquisto biglietti consultando il sito del Teatro Fellini, inviando una email all'indirizzo info@fellinipontinia.it o chiamando il numero 3925407500.

Il calendario della Nuova Stagione del Teatro Fellini

Domenica 12 febbraio ore 18.00

Parenti Serpenti

di Carmine Amoroso regia di Luciano Melchionna

con Lello Arena, Giorgia Trasselli, Raffaele Ausiello, Andrea De Goyzueta, Carla Ferraro, Luciano Giugliano, Serena Pisa, Anna Rita Vitolo

Sabato 22 febbraio ore 21.00

È bello perdersi

Tour d’Italie degli EXTRALISCIO (Mirco Mariani, Moreno Il Biondo, Mauro Ferrara)

Sabato 5 marzo ore 21.00

Josefine

di e con Michele Baronio e Tamara Bartolini

drammaturgia Tamara Bartolini regia Bartolini/Baronio

Sabato 19 marzo ore 21.00

Pojana e i suoi fratelli

di e con Andrea Pennacchi

musiche dal vivo di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato

Venerdì 15 aprile ore 21.00

Beast without beauty

creazione originale Carlo Massari

con Carlo Massari, Emanuele Rosa, Giuseppina Randi

Venerdì 22 aprile ore 21.00

Pane o libertà

Per un futuro immenso repertorio

di e con Paolo Rossi

musiche dal vivo Emanuele Dell'aquila, Alex Orciari, Stefano Bembi

Sabato 7 maggio ore 21.00

Una canzone infinita

Ispirato al romanzo di Victor Jara, un canto inconcluso di Joan Jara

di e con: Maria Carpaneto e Davide Gorla

drammaturgia: Davide Gorla

coreografie e movimenti di scena: Maria Carpaneto

compagnia Odemà in collaborazione con Mowlab/ il filo di paglia

Sabato 21 maggio ore 21.00

Romeo e Giulietta, una canzone d’amore

tratto da William Shakespeare, di Babilonia Teatri

con Paola Gassman, Ugo Pagliai, Enrico Castellani, Valeria Raimondi, Francesco Scimemi