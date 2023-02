Oggi Sposi?! in scena al Teatro Ponchielli

Per chi ha voglia di passare un paio d’ore leggere e divertenti ma non superficiali arriva la commedia in due atti Oggi Sposi?! che il corso ADVANCED dell’Acting Lab di Simone Finotti porterà in scena domenica 5 febbraio in ben due repliche al Teatro Ponchielli di Latina.

Una commedia che esplora diversi aspetti della vita di coppia e sfata alcuni luoghi comuni evidenziando alcuni punti cardine: la parità di genere, la crescita culturale attraverso un lavoro di tutela e salvaguardia del dialetto. Tematiche importanti tanto che Oggi Sposi?! ha ottenuto il sostegno del Club per l’Unesco di Latina.

In scena Marilena Amodeo, Samantha Centra, Michele Guarino, Silvia Pucci e Antonio Violetti diretti da Simone Finotti.

L’appuntamento

Con due ore di spensierata ironia è per domenica 5 febbraio in due repliche alle 17.30 e alle 20.30 presso il Teatro Ponchielli. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 371 178 1728 – 328 055 9096.