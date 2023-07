A San Felice l’Orchestra Xilon omaggia Ennio Morricone

Indirizzo non disponibile

Nell’ambito di Circeo Estate d@mare la programmazione estiva di eventi ideata e promossa dal Comune di San Felice in collaborazione con la Pro Loco, arriva nella suggestiva cornice dell’anfiteatro di Vigna La Corte un appassionato omaggio al Maestro Ennio Morricone.

Sabato 15 luglio l’Orchestra Xilon, diretta dal maestro Paolo Matteucci, racconterà attraverso la musica, il genio che ha saputo emozionare intere generazioni impreziosendo film di grandissimo successo con le sue composizioni.

Un tuffo nel grande cinema e nella grande musica attraverso colonne sonore di film come “Mission”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “C’era una volta in America”, solo per citarne alcuni. Tra gli artisti che si esibiranno: Andrea Paoletti (violino), Mario Caporilli (tromba), Graziana Giansante (oboe), Licia Missori (pianoforte), Viviana Ullo (voce).

L’appuntamento

È per sabato 15 luglio alle ore 21.30 presso Vigna La Corte nel centro storico di San Felice Circeo. L’ingresso è libero e gratuito.