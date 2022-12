Omaggio a Enrico Caruso: Danilo Rea e Barbara Bovoli in scena a Priverno

Tutto pronto per la nuova stagione di prosa del Teatro Comunale Gigi Proietti di Priverno curata dal Comune di Priverno, dall’ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, e da Matutateatro.

Si parte con lo spettacolo “Omaggio a Enrico Caruso” che andrà in scena giovedì 22 dicembre alle ore 21.00. Sul palco ci saranno il pianista di fama internazionale Danilo Rea e l’attrice Barbara Bovoli che ripercorreranno la vita di Caruso e la sua grande carriera tra aneddoti di Doroty Park, la moglie americana del tenore (interpretata da Barbara Bovoli), e le arie più celebri delle grandi opere liriche, improvvisate e ri-arrangiante, spaziando tra lirica e canzone napoletana, creando mix e sintesi come solo Danilo Rea sa fare.

Un excursus cronologico dell’uomo e dell’artista, curato da Alessandra Pizzi che dirige inoltre lo spettacolo: dal suo arrivo a New York, in quel tempio della musica che era il Metropolitan, sino al rientro a Sorrento, prima della sua morte. Virtuosismi e racconti tracciano così i contorni di uno spettacolo che vuole essere un tripudio alla grande musica d’autore, alla grande tradizione musicale italiana ed internazionale.

Presso il foyer del teatro si potrà ammirare la mostra personale di Silvio Sangiorgi “Siamo Fatti della Stessa Sostanza dei Sogni”. In esposizione la collezione dedicata alle figure dello spettacolo: mimi, teatranti, ballerine, prestigiatori e circensi che Sangiorgi, pittore, disegnatore, poeta e scrittore,

ha realizzato per raccontare attraverso le immagini il momento dell’azione, l’eccitazione e la paura di uomini e donne l’istante prima l’entrata in scena o subito dopo l’uscita dal fondo.

L’appuntamento

È dunque presso il Teatro Gigi Proietti di Priverno alle ore 21.00. Per informazioni su abbonamenti e biglietti tel. 3286115020 - 3291099630