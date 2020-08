Omaggio a Franco Califano e Gabriella Ferri all’Azienda Agricola Ganci

Un altro appuntamento che coniuga la bellezza della natura, il cielo stellato e la buona musica quello in programma presso l’Azienda Agricola Ganci di Latina per sabato 8 agosto.

Un concerto omaggio a due grandi della musica italiana, interpreti e autori indimenticabili di musica popolare e di successi intramontabili: Gabriella Ferri e Franco Califano.

Sul palco torna Frank Onorati, conosciuto dal pubblico pontino per essere il frontman dei Giardini di Marzo tribute band di Lucio Battisti, stavolta affiancato dalla splendida voce di e Lavinia Di Gisi, accompagnati da Gianluca Masaracchio alla chitarra, Carlo Vittori al piano e fisarmonica e Michela Avella alle percussioni.

L’appuntamento

È per sabato 8 agosto alle ore 20.30. Chi vorrà potrà anche cenare, ma solo prenotando per tempo. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID-19. Per informazioni è possibile contattare i numeri 3395915402 – 3397651790 o acquistare i biglietti per il concerto sul portale Box Office Lazio.



La foto di Stefano Manfredini è tratta dalla pagina Facebook di Frank Onorati

