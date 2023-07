La Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri omaggia San Tommaso d’Aquino

Proseguono gli eventi e le celebrazioni organizzati in occasione del 700° anniversario della Canonizzazione di San Tommaso D’Aquino, dal Comune di Priverno in collaborazione con la Curia di Latina, Terracina, Sezze, Priverno, la Soprintendenza e la Direzione Regionale dei Beni Culturali.

Una rassegna di alto profilo nata con l’intento di promuovere la figura del Santo, fine pensatore che ebbe un ruolo così importante dal punto di vista religioso, culturale, storico e artistico per la città di Priverno che iniziata quest’anno proseguirà fino al 2025 per celebrare anche i 750 dalla sua morte e degli 800 dalla sua nascita.

Sabato 15 luglio, alle ore 21,00, nella splendida cornice di Piazza San Giovanni XXIII il Concerto della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri aprirà le celebrazioni in onore di San Tommaso d’Aquino.

La Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, diretta dal Colonnello Massimo Martinelli, è nota celebre per la varietà del suo repertorio e per il valore delle sue esecuzioni.

Il concerto, dal titolo L’Armonia tra Fede e Ragione – Concerto per San Tommaso d’Aquino, è a ingresso libero. Data la grande affluenza prevista è possibile prenotare il proprio posto a sedere per non rimanere in piedi, chiamando i numeri 0773 912206 e 912209 o inviando una email all’indirizzo info@comune.priverno.latina.it

L’appuntamento

È dunque per sabato 15 luglio alle ore 21.00 in piazza San Giovanni XXIII a Priverno.