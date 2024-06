A Fondi l’omaggio al Maestro Sestino Macaro nel X anniversario della scomparsa

Prezzo non disponibile

In occasione dei dieci anni dalla scomparsa del Maestro Sestino Macaro il coro e l’orchestra del Conservatorio Statale di Musica "Ottorino Respighi" si esibirà in un concerto commemorativo.

Domenica 9 giugno alle ore 18.00 presso Palazzo Caetani a Fondi si terrà un concerto che vedrà impegnati oltre 70 elementi tra cantanti e musicisti, tutti diretti dai maestri Pompeo Vernile e Massimiliano Carlini.

Il compianto maestro Sestino Macaro, prematuramente scomparso nel 2014, fu docente di "Elementi di composizione" proprio al Respighi, insegnante amato e stimato che fondò nel 2005 Edumus, la più grande community musicale italiana che ancora oggi conta oltre 50mila iscritti e che ogni anno assegna un riconoscimento a un talentuoso artista emergente del Lazio. Il Premio Edumus 2024 sarà conferito quest’anno nel corso dell’evento in programma a Palazzo Caetani.

Il giorno precedente al concerto, sabato 8 giugno, il maestro Macaro verrà celebrato con l’apposizione di una targa commemorativa in Via San Gaetano, dove ha vissuto ed esercitato la professione di Maestro di Musica per tutta la sua vita. L’evento è promosso dal Conservatorio e dal Portale Edumus con il patrocinio del Comune di Fondi e del Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi.

L’appuntamento

È dunque per domenica 9 giugno alle ore 18.00 presso Palazzo Caetani a Fondi.