Al Teatro Fellini lo spettacolo: On the wings of blues

I grandi successi del blues arrivano sul palco del Teatro Fellini di Pontinia con "On the wings of Blues", lo spettacolo promosso dalle scuole artistiche Musicalmente e Danzarte di Latina per rivivere le storie di donne e di uomini diventati icone della musica internazionale.



Dal Mississippi al Tennessee all’Illinois e oltre. In calendario c’è un appuntamento che racconta la potenza di un genere, il blues, capace di attraversare il tempo e lo spazio senza fermarsi mai: dai campi di cotone del profondo sud degli States ai club di Chicago, per poi volare verso il Vecchio Continente sulla rotta delle emozioni.



A portare gli spettatori nelle atmosfere delle canzoni interpretate da nomi come Muddy Waters, Aretha Franklin, Etta James, Ray Charles, The Blues Brothers, Bo Diddley, ci sono i docenti di Musicalmente: Emiliano Toldo, Ivan Daniele, Marco Biniero, Francesco Favari e Alessandra Paletta, ai quali si uniscono i loro talentuosi allievi per una full band tipica degli anni ’50 e ‘60.

Le vicende narrate con la musica e il canto prendono poi vita grazie alle splendide coreografie di Danzarte dirette da Elettra Cerina, con il corpo di ballo composto da Arianna Milone, Giulia Baldin, Francesca Federici, Martina Britti, Federica Bisterzo. Non mancano gli ospiti: da Andrea Cianfoni alla chitarra a Fulvio Epifani al piano e all’organo, da Costantino Raponi all’armonica a Ivan Catone alla voce.



Martina Zaralli, voce di Radio Immagine e autrice del music podcast "RIVERTAPE" (una passeggiata fluviale immaginaria sul Mississippi, con episodi naviganti tra il soul, il blues, il funk e il rock’n’roll, e premiato come Miglior Podcast 2021 al Festival Internazionale del Doppiaggio Voci nell’Ombra), introdurrà la serata con il reading di un suo testo scritto per lo spettacolo.



Diretto da Emiliano Toldo, "On the wings of Blues" è un viaggio unico ed evocativo sulle ali delle hit che hanno segnato un’epoca, scritte dalle grandissime personalità che continuano a essere fonti inesauribili di ispirazione per tantissimi artisti contemporanei.



Le scuole: Musicalmente, nata del 2010, offre corsi di musica e di canto a indirizzo sia classico che moderno a studenti di ogni età, accompagnandoli così nel percorso di crescita professionale e personale grazie ai docenti altamente qualificati e alle tante attività curricolari ed extra. Danzarte promuove l’educazione del corpo con le discipline coreutiche, portando avanti una didattica che per sviluppare la creatività, l’educazione sonora, l’interazione interpersonale, ponendo grande attenzione alla costruzione di una postura sana e corretta.



"On the wings of Blues" si terrà sabato 18 marzo alle 21, presso il Teatro Fellini di Pontinia. Per informazioni: 328 6397840; info@musicalmentelatina.it