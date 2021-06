Dina e Paola Tomezzoli presentano “ONC Podere 185: i Muraro dell’Agro Pontino”

Una storia che molti di noi avranno sentito raccontare dai nonni: quella dell’arrivo a Latina, allora Littoria, durante la bonifica dell’agro pontino o alla posa della prima pietra della città. Questa storia, attraverso gli aneddoti della famiglia Muraro è stata raccolta da Dina e Paola Tomezzoli e pubblicata nel libro “Onc Podere 185 – i Muraro dell’Agro Pontino”.

La storia della famiglia Muraro giunta nell’agro pontino nel novembre 1932 attraverso gli aneddoti dei figli e nipoti dei pionieri: un racconto di sogni, speranze, sacrifici, spirito di adattamento, e di valori tramandati da generazioni.

Uno spaccato in cui molte famiglie pontine possono ritrovarsi, grazie al quale riflettere insieme sulla Storia del ‘900, sul ruolo della donna in quel periodo, la costruzione di una identità cittadina dopo lo sradicamento dai luoghi di nascita, la creazione di una nuova comunità.

Il libro sarà presentato mercoledì 30 giugno alle ore 18.30 nella splendida cornice de Il Casale Corte Rossa sulla Strada Provinciale Borgo Sabotino n 49 (Latina). Accanto alle autrici Dina e Paola Tomezzoli la psicologa - psicoterapeuta Cristina Pansera ed il poeta Riccardo Visentin. Ad aprire l'incontro, moderato dalla giornalista Antonella Melito i saluti dei presidenti Vanda Bellini per i Lions Club Sabaudia-Circeo Host e Mauro Macale per il Club per l'Unesco di Latina.

