Al Teatro D’Annunzio L’Orchestraccia con il suo nuovo spettacolo

Grande musica al Teatro D’Annunzio di Latina con il concerto spettacolo de L’Orchestraccia che si terrà giovedì 18 maggio nell’ambito della stagione teatrale promossa dal Comune di Latina e ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuta dal MIC Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, in collaborazione con Ventidieci e Lestra Associazione Culturale.

L’Orchestraccia è un gruppo di musica folk-rock formato da attori e musicisti che propone spettacoli innovativi che inseriscono la musica in un contesto narrativo. Musica e teatro ispirati al folklore romanesco che pongono un occhio attento e critico al presente.

Dopo il successo dello spettacolo “La Nottataccia”, arriva un nuovo show: “La Figuraccia” che propone il ricco repertorio di autori romani vissuti tra Ottocento e Novecento, canzoni e poesie che ormai fanno parte del patrimonio culturale italiano, riproposte con nuovi arrangiamenti e che raccontano una Italia in cui oppressi e deboli sono schiacciati da prevaricatori e arroganti. Una realtà affatto cambiata con il passare dei secoli come dimostra l’excursus che l’Orchestraccia nel tempo e tra le regioni: passando da brani della tradizione romana a poesie di Trilussa per poi approdare a opere di Belli e Sciascia, tra Dario Fo e Petrolini, tra la Pizzica salentina e lo stornello da osteria.

Alla musica del passato si aggiungono poi i brani inediti della band che raccontano di giovani che hanno difficoltà a integrarsi nella società moderna, e dolci ballate romantiche. Canzoni che presentano vari elementi musicali e sonori: dal Rock ai ritmi latini, dallo Ska al Punk-rock e alla Patchanka, dal folk rock americano a delicati momenti classici e pop.

L’Orchestraccia è composta da: Marco Conidi (cantautore/attore), Giorgio Caputo (attore), Luca Angeletti (attore), Guglielmo Poggi (attore), Salvatore Romano (chitarra), Angelo Capozzi (chitarra/ukulele), Gianfranco Mauto (pianoforte/fisarmonica), Alessandro Vece (violino), Mario Caporilli (tromba), Claudio Mosconi (basso) e Fabrizio Fratepietro (batteria).

L’appuntamento

È per giovedì 18 maggio alle ore 21.00 presso il Teatro D’Annunzio, i biglietti sono disponibili anche online sul circuito Ticketone.