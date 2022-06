Orizzonte degli Eventi: la mostra antologica di Enzo Lisi al MADXI

Aperta in anteprima il 5 giugno in concomitanza con il Tendance, sarà inaugurata sabato 11 giugno alle ore 19.00 una antologica dedicata alla carriera dell’artista pontino Enzi Lisi e ospitata al MADXI di Tor Tre Ponti.

Orizzonte degli eventi da “Zona Riemozione” a “Il segreto di Narciso”, a cura di Fabio D’Achille, direttore del MADXI, e con testo critico di Daniele Fiacco esplora il percorso artistico che fino ad oggi Enzo Lisi ha esplorato.

Partito in gioventù con la pittura, ha sperimentato varie tecniche, dal collage alla fotografia e all’uso del computer seguendo l’impeto creativo. Mettendo lo stile e la tecnica al servizio della creatività, la ricerca artistica di Enzo Lisi ha spaziato molto, fondendosi spesso con altre arti, con la poesia e la letteratura in particolare, rimanendo comunque coerente in alcuni punti ricorrenti: la ricerca spaziale dell’assenza e l’intento di suscitare nell’osservatore una riflessione, un punto di domanda, una increspatura che possa far entrare nel profondo delle cose, nel loro significato nascosto.

Dunque in questa antologica si ripercorrono le mostre importanti della carriera artistica di Enzo Lisi e i cicli produttivi che hanno scandito la sua ricerca per fare il punto attuale della situazione e proseguire verso nuove prospettive.

La mostra sarà inaugurata sabato 11 giugno alle ore 19.00 con la presentazione e un brindisi offerto da Villa Gianna, e sarà aperta al pubblico fino al 30 settembre.