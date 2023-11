Dimore Storiche del Lazio: visite guidate gratuite a Priverno

La Regione Lazio in collaborazione con Lazio Innova, sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023, promuove un’apertura straordinaria gratuita di palazzi, ville, parchi, complessi paesaggistici, monumentali e architettonici che fanno parte della “Rete delle Dimore Storiche del Lazio”, istituita con legge regionale del 20 giugno 2016, n. 8.

Il Palazzo Guarini Antonelli di Priverno, oltre a essere sede del Museo archeologico, è anche una dimora storica della Regione Lazio e sarà uno dei protagonisti del week end dedicato alla “Rete delle Dimore storiche del Lazio”, istituita con lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale del Lazio e considerare la bellezza come base per lo sviluppo del territorio, dell’economia e del turismo.

Palazzo Guarini Antonelli è una dimora storica che affaccia sulla piazza principale della città, di fronte alla cornice medievale disegnata dal Duomo e dal Palazzo Comunale.

L'edificio, segnato da vicende edilizie di XIII e XVI secolo, fu totalmente ricostruito agli inizi del Novecento riproponendo l'originaria facciata rinascimentale con il suo caratteristico decoro a graffito. Gli interni sono impreziositi da un ciclo pittorico in tardo-Liberty che orna i soffitti delle sale, con una accentuata varietà di stili entro cui si articola il percorso museale.



Il 2 e 3 dicembre in occasione del week end dedicato alle Dimore Storiche del Lazio, promosso dalla Regione Lazio e Lazio Innova, l'ingresso al Museo sarà gratuito.



Inoltre, domenica 3 dicembre alle ore 10.30 - 11.30 - 16.00 - 17.00 si terranno delle visite guidate gratuite dedicate alla storia e alle bellezze del Palazzo. Un'occasione da non perdere!



Per la visita è consigliata la prenotazione perché i posti sono limitati

Per info e prenotazioni sono a disposizione i numeri 3472330723 / 3491814504 o l'indirizzo email musarchpriverno@gmail.com