Palcoscenici di Sabbia: a Gaeta la rassegna dedicata ai ragazzi

Torna come è ormai tradizione nell’estate di Gaeta Palcoscenici di Sabbia, la rassegna di teatro per ragazzi ospitata presso i giardini di Serapo promossa dall’Amministrazione Comunale e dal Teatro Bertolt Brecht di Formia all’interno del progetto Officine culturali della Regione Lazio, del riconoscimento del Ministero per i beni e le attività culturali.

Dal 25 luglio al 16 agosto per quattro domeniche il pubblico più giovane potrà godere di spettacoli dal vivo, grandi classici per ragazzi rivisitati in chiave moderna che faranno divertire in maniera originale grandi e piccini.

Un palcoscenico fronte mare che permetterà ai ragazzi di godere della cultura, di sperimentare da soli, fuori da ogni stereotipo, come può essere divertente guardare uno spettacolo teatrale. “Portare i bambini e le famiglie a godere di nuovo della magia e della meraviglia del teatro è una grande gioia e una grande responsabilità – afferma il direttore artistico della rassegna Maurizio Strammati – gioia perché nulla può sostituire lo spettacolo dal vivo, una responsabilità perché dobbiamo proteggere e difendere questa opportunità. I bambini se lo meritano”.

L’appuntamento

È di domenica alle ore 21.00 dal 25 luglio al 16 agosto a Gaeta. L’ingresso è gratuito e libero, per gli spettacoli dopo il 5 agosto, secondo le normative anti COVID-19 vigenti, sarà necessario mostrare il Green Pass o il tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.

Il programma della rassegna:

25 luglio ore 21:00

“I vestiti nuovi dell’imperatore”

Teatro Verde di Roma

1 agosto ore 21.00

“Cenerentola”

Teatro Invito di Lecco

8 agosto ore 21.00

“L’isola dei pirati”

Guardini dell’Oca di Chiesti

16 agosto ore 21.00

“Il mago di Oz”

Teatro Bertolt Brecht

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...