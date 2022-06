Palio del Tributo: a Priverno tutto pronto per la XXVI edizione

Orario non disponibile

Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia torna per la sua XXVI edizione il Palio del Tributo organizzata dall’Associazione Palio del Tributo con il patrocinio del Comune di Priverno.

Una manifestazione, che non è solo competizione e sano agonismo tra i rioni di Priverno, ma una vera e propria festa, orgoglio della città che permette di tornare indietro nel tempo con l’attenta e meticolosa ricostruzione scenografica e dei costumi della Rievocazione Storica. Oltre 40 giorni di appuntamenti con l’arte, musei aperti, sfilate di figuranti in costume per le vie del paese, feste delle contrade, musica dal vivo, degustazioni di piatti tipici, produzioni artigianali ed artistiche, messe e benedizioni, turisti e pellegrini partecipi.

Il Palio è una rievocazione storica ambientata negli ultimi decenni del XVI secolo che si svolge in tre momenti: il corteo storico per le vie della città, la consegna del tributo nella gradinata della piazza del comune e la corsa all’anello con cavallo sellato e lancia militare senza ferro.

Alla realizzazione della rievocazione storica, partecipano le quattro “porte” rioni di Priverno: Campanina, Posterula, Romana e Paolina le quali nella corsa all’anello si contendono, con due cavalli ciascuna, l’antico palio.

Si parte il 4 giugno con la Festa di Porta Campanina, e si prosegue l’11 giugno la Festa di Porta Romana, il 18 giugno la Festa di Porta Posterula e il 25 giugno la festa di Porta Paolina.

Seguiranno, sabato 2 luglio, la Fiaccolata del Corteo Storico per le vie principali della città, la presentazione e il sorteggio dei Cavalieri per la partenza della corsa, l’esibizione degli sbandieratori Iunior le Aquile della Camilla, gli sbandieratori di Carpineto Romano, e il gruppo di Danza Carola Privernensis.

Domenica 3 luglio in Piazza del Comune, il Corteo Storico, la Consegna del Tributo e la fatidica Corsa all’Anello.

Da sabato 28 maggio, presso i Portici Comunali Paolo Di Pietro si potrà visitare la “Mostra Fotografica sul Palio” degli artisti Carlo Picone e Fabio Di Legge e contemporaneamente la “Mostra sui Costumi e Sapori del Rinascimento” con l’esposizione dei lavori realizzati dagli studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio, entrambe visitabili dal 25 maggio al 5 giugno. Sempre sotto i Portici Comunali fino al 7 luglio si terrà la mostra personale dell’artista Pino Zanda che ha realizzato il drappo che le contrade si contenderanno quest’anno.

Il programma della manifestazione

Sabato 4 giugno

dalle ore 18.30 festa della Porta Campanina

Sabato 11 giugno

dalle ore 18.30 festa della Porta Romana

Sabato 18 giugno

dalle ore 18.30 festa della Porta Posterula

Sabato 25 giugno

dalle ore 18.30 festa della Porta Paolina

Sabato 2 luglio

ORE 20,30 Corteo Storico con musici di Priverno e Fiaccolata

presentazione Cavalieri, esibizione sbandieratori junior, le Aquile della Camilla, Sbandieratori di Carpinete Romano, gruppo di Danza Carola Privernensis

Domenica 3 luglio

ORE 16,00 - piazza del Comune

Corteo Storico e Corsa All'anello dei Cavalieri delle Quattro Porte