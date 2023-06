Palio del Tributo: a Priverno oltre un mese di eventi

Torna uno degli appuntamenti più attesi nell’estate privernate: il Palio del Tributo, giunto alla sua XXVII edizione, che unisce storia, tradizione, arte, sapori e sano agonismo tra i cittadini che si contendono per l’appunto il Palio, realizzato quest’anno dall’artista Osvaldo Martufi Bausani.

Oltre alla corsa all’anello in cui le quattro “porte” Campanina, Posterula, Romana e Paolina si contendono la vittoria e le feste che ciascuna contrada organizza come buon augurio ai cavalieri, il Palio prevede una serie di appuntamenti che faranno fare un tuffo nel passato a Priverno con rievocazioni storiche che vedono protagonisti Armigeri, Centurioni, Ufficiali e Nobildonne delle casate privernate, fra stendardi e bandiere che sventolano l’orgoglio di un’appartenenza e di una forte identità culturale.

Organizzato dal Comune di Priverno e dall’Associazione culturale “Palio del Tributo Priverno” il Palio è ambientato negli ultimi decenni del XVI secolo, e si svolge in tre momenti principali: il corteo storico per le vie della città, la consegna del tributo nella gradinata della piazza del comune e la corsa all’anello con cavallo sellato e lancia militare senza ferro.

Nei fine settimana di giugno si terranno le feste delle quattro contrade, mentre ogni evento sarà impreziosito da musica dal vivo, sfilate di figuranti in costume, degustazioni di piatti tipici, musei aperti in giorni e orari straordinari, stand con produzioni artigianali e artistiche.

Il clou della manifestazione arriverà sabato 1 luglio con la Fiaccolata del Corteo Storico per le vie principali della città, la presentazione e il sorteggio dei Cavalieri per la partenza della corsa, le esibizioni degli sbandieratori Iunior, le Aquile della Camilla, sbandieratori di Carpineto Romano e di Anagni, le Danze Rinascimentali del Carola Privernensis e “Kamibù Danza con fuoco e manipolazione fiamme”, di e con Anna Maria Leonardi.



Domenica 2 luglio in Piazza del Comune, andranno in scena il Corteo Storico, la Consegna del Tributo e la fatidica Corsa all’Anello, con la partecipazione di numerose delegazioni del Lazio, quali Norma, Paliano, Cori, Subiaco, Vallecorsa, Cave. Sarà il Maestro di Campo Luigi Cellini a guidare gli otto cavalieri delle quattro Porte che si contenderanno l'ambito drappo.

Il programma della manifestazione

Feste delle Porte

Sabato 3 giugno - ore 19,50

LARGO PAOLINA

Festa Contrada Porta Paolina

Sabato 10 giugno - ore 19,50

PIAZZALE METABO

Festa Contrada Porta Campanina

Sabato 17 giugno - ore 19,50

PIAZZETTA DELLA STELLA

Festa Contrada Porta Romana

Domenica 25 giugno - ore 18,50

PIAZZA TRIESTE

Festa Contrada Porta Posterula

mercoledì 21 giugno - ore 20,00

presso i Portici Comunali

Inaugurazione Personale del Pittore Osvaldo Martufi Bausani autore drappo del Palio 2023

in contemporanea

Mostra Fotografica “Palpiti e Colori del Palio” a cura di Fabio Di Legge e Carlo Picone

dalle ore 9,30/12,30 e dalle ore 16,00/19,00

Sabato 1 luglio - ore 20,00

CORTEO STORICO CON FIACCOLATA per le vie del centro storico

Presentazione dei Cavalieri delle Quattro Porte

Sbandieratoli junior di Priveno, “Le Aquile della Camilla", Danze Rinascimentali del Carola Privenensis, “Kamibù Danza con Fuoco e manipolazione fiamme" di e con Annamaria Leonardi, Sbandieratori di Carpineto Romano e di Anagni

Domenica 2 luglio - ore 17,00

II Palio

CORTEO STORICO CON CORSA ALL'ANELLO

con la partecipazione di numerose delegazioni del Lazio: Norma, Pattano, Cori, Subiaco, Vallecorsa, Cave e i sbandieratori di Anagni e Carpineto Romano

ore 18,00 Consegna del Tributo

ore 18,30 Corsa all’Anello

ore 20,30 Palio in Festa

mercoledì 12 luglio - ore 20,00

PIAZZA DEL COMUNE - PORTICI

Estrazione della Lotteria