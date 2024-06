Palio del Tributo: a Priverno si comincia con la festa di Porta Paolina

All’interno di un fitto calendario di eventi estivi, torna a Priverno una delle manifestazioni cardine della bella stagione: il Palio del Tributo giunto alla sua XXVIII edizione.

Anche quest’anno Porta Posterula, Porta Paolina, Porta Romana e Porta Campanina gareggeranno per contendersi il Palio in una coinvolgente manifestazione folkloristica che ricorda gli eventi storici e la gloria di Priverno quando controllava le zone limitrofe e i vari governanti arrivavano in città una volta l’anno per pagare i tributi.

Cortei in costume medievale, fiaccolate, corsa all’anello, e per iniziare le feste propiziatorie delle porte, durante le quali si mangia e si beve insieme per augurare fortuna e gloria al proprio cavaliere.

Si comincia con Porta Paolina sabato 15 giugno dalle ore 19.00, Priverno farà un salto nel passato e festeggiare le sue antiche tradizioni.

Si potranno assaggiare le ricette tipiche della zona e gli ottimi prodotti della provincia di Latina e ascoltare tanta buona musica dal vivo.