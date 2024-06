Palio del Tributo: arriva la festa di Porta Posterula

Proseguono le cene propiziatorie che nei vari Rioni di Priverno precedono il Palio del Tributo, la rievocazione storica che arricchisce il già fitto calendario di eventi dell’estate privernate.

Il Palio del Tributo ricorda i fasti della Priverno Rinascimentale, quando le comunità limitrofe giungevano in città per pagare il tributo che avrebbe garantito loro scambi commerciali e protezione.

I fasti di quel tempo vengono oggi celebrati con il Palio e una serie di iniziative tra cui cortei storici in costume e le feste delle porte che si contenderanno il Palio: Porta Posterula, Porta Paolina, Porta Romana e Porta Campanina.

Dopo la Festa di Porta Paolina, domenica 23 giugno sarà la volta della Festa di Porta Posterula che prevede una serie di appuntamenti a partire dalle ore 18.30 in piazza Giovanni XXIII.

Dal corteo in costume delle locandiere all’intrattenimento per i più piccini, passando per esibizioni di danze e canti popolari fino alla musica dal vivo in serata. Non mancherà anche uno stand enogastronomico dove gustare gli ottimi prodotti locali.