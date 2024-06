Palio del tributo: la festa di Porta Romana

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Prosegue la XXVIII edizione del Palio del Tributo di Priverno con la Festa di Porta Romana: una cena propiziatoria per presentare ai concittadini i cavalieri che parteciperanno al Palio il 7 luglio e per divertirsi insieme.

Il Palio del Tributo ricorda i fasti della Priverno Rinascimentale, quando le comunità limitrofe giungevano in città per pagare il tributo che avrebbe garantito loro scambi commerciali e protezione.

I fasti di quel tempo vengono oggi celebrati con il Palio e una serie di iniziative tra cui cortei storici in costume e le feste delle porte che si contenderanno il Palio: Porta Posterula, Porta Paolina, Porta Romana e Porta Campanina.

Sabato 29 giugno a partire dalle 19.30 a fare festa sarà il rione di Porta Romana: si inizierà con il corteo in costume cinquecentesco della porta che sfilerà per il centro storico.

Alle 20.30 avranno inizio le degustazioni e la presentazione dei cavalieri e a seguire la musica dal vivo dei Loschi Individui tribute band degli 883 e tanto divertimento per tutti.

Non mancheranno i mercatini dell’artigianato locale.

L’appuntamento

È per sabato 29 giugno dalle ore 19.30 nel centro storico di Priverno.