Palio del Tributo di Priverno: la XXVII edizione parte con la Scoperta del Drappo

Prende il via la XXVII edizione del Palio del Tributo, la rievocazione storica che anima l’estate di Priverno e che ricorda i fasti del passato quando i castelli vicini come Roccagorga, Asprano, Maenza, Prossedi e Sonnino, si appoggiavano all’antica Priverno per ricevere protezione e in cambio portavano un tributo in denaro e vino per gli armigeri.

Una ricostruzione storica di fatti risalenti dal XVI secolo, che prevede un ricco calendario di eventi culturali e folkloristici: dalla rievocazione storica con corteo in costume alla corsa all’anello, dalle feste delle varie porte che si scontrano nel palio a una serie di iniziative commemorative della manifestazione.

Si parte con il primo appuntamento sabato 27 maggio con la Scoperta del Drappo 2023. Ogni anno un artista realizza il drappo che le contrade si contenderanno durante la corsa all’anello: quest’anno sarà Osvaldo Martufi Bausani a realizzare l’opera che sarà presentata nel corso del pomeriggio.

Dopo i saluti istituzionali e alcune anticipazioni sugli appuntamenti successivi del Palio sarà inaugurata la mostra “I Giovani alla Conquista del Palio – Adottiamo una Porta” che vedrà in esposizione i lavori realizzati dagli studenti delle scuole primarie e secondarie dell’istituto Don Andrea Santoro, dell’Istituto San Tommaso d’Aquino e del Liceo Artistico Teodosio Rossi di Priverno. La mostra sarà allestita sotto i portici del Palazzo Comunale dal 25 maggio al 6 giugno.

L’appuntamento

È dunque sabato 27 maggio a Priverno a partire dalle ore 17.30. Il clou della manifestazione si terrà i primi di luglio con la corsa all’anello e le feste delle porte.