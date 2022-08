Palio delle Contrade: a Terracina la IV edizione

Orario non disponibile

Quarta edizione per il Palio delle Contrade di Terracina, la manifestazione che rievoca palii e celebrazioni di epoca medievale che animavano la città.

Il centro storico di Terracina si appresta a fare un tuffo nel passato ospitando da venerdì 26 e domenica 28 agosto alcuni dei momenti principali delle giostre e dei tornei che si tenevano in città tra il XII e il XV secolo.

Si partirà il 26 agosto con gli eventi preparatori del palio come l'estrazione degli arcieri e il loro abbinamento alle contrade nel palazzo del Podestà (il Comune) e la loro prima sfilata in costume d'epoca nel centro storico insieme ai capi contrada e altre rappresentanze.

Sabato e domenica si entrerà nel clou della manifestazione: il bando cittadino per le contrade, Il giuramento delle contrade, Il corteo storico, La disfida degli arcieri, la consegna del palio alla contrada vincitrice.

Non mancheranno le esibizioni di sbandieratori, tamburini, cantastorie, giullari, artisti di strada, mangiafuoco oltre all’intrattenimento per i bambini.

L’appuntamento

È nel centro storico di Terracina dal 26 al 28 agosto, l’ingresso è libero.

Il programma

Sabato 27 agosto

Ore 17.00 Bando Cittadino

Ore 18.00 Giuramento delle Contrade

Ore 19.00 Esibizione degli Sbandieratori

Ore 22.00 Cantastorie, musicanti, giocolieri, giullari ed esibizione delle "Anxurine" e dei "Tamburini" del Palio

Domenica 28 agosto

Ore 16.30 Corteo Storico delle contrade

Ore 17.30 Palio delle Contrade e Disfida degli Arcieri

Ore 18.30 Premiazione del Vincitore e consegna del Palio

Ore 19.30 Esibizione degli Sbandieratori

Ore 22.00 Cantastorie, musicanti, giocolieri, giullari ed esibizione delle "Anxurine" e dei "Tamburini" del Palio