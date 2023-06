A Cori la 36° edizione del Palio della Madonna del Soccorso

Tutto pronto per il secondo importante appuntamento del Carosello Storico dei Rioni di Cori, tra le rievocazioni storiche della provincia pontina più amate.

Si terrà domenica 25 giugno il Palio della Madonna del Soccorso: le tre porte Ninfina, Romana e Signina si contenderanno il palio realizzato quest’anno dal Maestro Patrizio Marafini, un omaggio che l’artista corese ha fatto agli affreschi osservati sin dall’adolescenza nelle diverse chiese di Cori.

Il palio, giunto alla sua 36° edizione è il più longevo della Regione Lazio e porta a Cori migliaia di visitatori pronti ad ammirare dalle ore 16.00 il corteo in costume d’epoca che partendo da piazza della Croce a Cori Valle attraverserà vie e piazze del centro storico (via Accrocca, piazza Romana, via Ninfina, piazza Ninfina, via Laurienti, via della Libertà, piazza Sant’Oliva, piazza Leone XIII, via dei Lavoratori, scalinata oratorio SS Pietro e Paolo, via Piave, via Leonardo da Vinci, Piazza Monte Pio, via Tempio d’Ercole e piazza Signina).

Alle ore 18.00 in Piazza Signina inizierà la Corsa all’anello che negli ultimi anni ha visto sempre trionfare la Porta Signina, riusciranno le altre due porte a strappargli il titolo? La gara sarà introdotta dalle Magistrature e dai celebri sbandieratori.

Nella serata di sabato 24 giugno si terranno le cene propiziatorie nei tre rioni: in via Stoza si troverà la Taverna di Porta Ninfina, nel suggestivo Giardino del Convento di San Francesco si troverà la taverna di Porta Romana e Giardino dell’ex convento delle Suore in Piazza Montebello, a due passi dal Tempio d’Ercole si troverà la taverna di Porta Signina. Per accedere alle taverne è preferibile prenotare. Qui si potranno gustare i prodotti tipici coresi, le ricette della tradizione e partecipare al tifo sfegatato dei tre rioni.

Presso le taverne e prima del palio si potranno acquistare i biglietti per assistere alla corsa all’anello, fino a esaurimento posti disponibili.

L’appuntamento

È a Cori sabato 24 giugno a partire dalle 20.00 e domenica 25 a partire dalle 16.00. Per ricevere maggio informazioni anche su mobilità e parcheggi sono a disposizione i canali social del Carosello Storico dei Rioni di Cori e l’indirizzo email info@paliodicori.it