Il Palio della Madonna del Soccorso: Cori fa un tuffo nel ‘500

posti in piedi € 8.00, posti in tribuna € 13.00

Prezzo posti in piedi € 8.00, posti in tribuna € 13.00

Entra nel vivo il Carosello Storico dei Rioni di Cori con uno dei due appuntamenti più importanti dell’estate: Il Palio della Madonna del Soccorso.

Domenica 30 giugno le tre porte Signina, Ninfina e Romana alle ore 17.30 si contenderanno il Palio, realizzato quest’anno dall’artista Joana Tellez Amezquita, partecipando alla corsa all’anello.

I tre rappresentanti dei rioni su un cavallo in corsa dovranno centrare con un pugnale un anello di pochi centimetri di diametro, vincerà la porta il cui cavaliere avrà centrato più volte l’anello.

Come è tradizione prima della corsa all’anello, intorno alle ore 16.00 si terrà un corteo che vedrà sfilare per le vie del centro storico oltre 400 figuranti in costume cinquecentesco, anticipati dall’esibizione degli Sbandieratori di Cori, di trombonieri e altri gruppi.

Nella serata di sabato 29 giugno si terranno le cene propiziatorie nei tre rioni e si potrà fare un tuffo nel passato, assaggiare i piatti tipici locali e divertirsi in compagnia.

Presso le taverne e prima del palio si potranno acquistare i biglietti per assistere alla corsa all’anello, fino a esaurimento posti disponibili.

L’appuntamento

È dunque per sabato 29 giugno per le cene propiziatorie e domenica 30 dalle ore 16.00 per il corteo storico e alle 17.30 in piazza Signina con la corsa all’anello.