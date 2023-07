Con il Palio di Sant’Oliva si conclude il Carosello Storico dei Rioni di Cori 2023

Giunge alle sue battute finali, ma non per questo meno emozionanti, il Carosello Storico dei Rioni di Cori, la manifestazione che anima l’estate del comune lepino che a ogni evento torna indietro nel tempo e celebra la sua storia.

Domenica 30 luglio si terrà dunque il Palio di Sant’Oliva che chiude le celebrazioni di quest’anno. Il Palio giunto alla sua 28° edizione è dedicato alla patrona di Cori e si svolge in notturna presso lo Stadio Comunale.

Le tre porte Ninfina, Romana e Signina tornano a sfidarsi per conquistare il palio, questa volta realizzato dal Maestro Angelo Bianchi.

Nel corso della serata si potranno degustare prodotti tipici coresi, ricette della tradizione e a base dell’ottimo prosciutto cotto al vino di Cori, e i vini delle cantine della zona, nell’area appositamente attrezzata nei pressi dello Stadio di Stoza.

Venerdì 28 luglio si terranno come è tradizione le cene propiziatorie delle tre contrade, è consigliabile prenotare (per Porta Signina Benedetta 333 7314 423 - Francesca 334 1202 995; per Porta Romana Barbara 328 386 1166; per Porta Ninfina Massimo 334 275 8865).

Durante le cene propiziatorie sarà possibile inoltre acquistare i biglietti per la sera del Palio.

L’appuntamento

È per venerdì 28 luglio per le cene propiziatorie e domenica 30 luglio per il Palio di Sant’Oliva.