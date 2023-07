A Latina Paolo Belli in concerto con la sua Big Band

Per la decima edizione de I Salotti Musicali - Summer Festival uno spettacolo unico nel suo genere, divertente, solare, dal ritmo coinvolgente, in un crescendo di note ed emozioni capaci di rendere il pubblico protagonista e parte integrante dello spettacolo stesso. Non un semplice concerto, ma un vero e proprio show, maturato proprio grazie alla grande esperienza televisiva di Paolo e della sua band.

Uno stile inimitabile ed inconfondibile, fatto di musica travolgente e tanto divertimento. In scaletta i suoi più grandi successi, alternati ad alcuni omaggi ai maestri che hanno influenzato la sua carriera sin dall’inizio, come Carosone, Jannacci e Conte. Sul palco insieme a Paolo Belli la Big Band che da sempre lo accompagna in tv, a teatro e nei concerti di piazza in tutta Italia e all’estero.



Posti a sedere numerati a partire da € 19



Presso i Punti Vendita sono disponibili riduzioni per Over70 e Under18