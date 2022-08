Il Parco delle Stelle: visita guidata al Parco di Pantanello

Un appuntamento davvero suggestivo alla scoperta del micro e macrocosmo è Il Parco delle Stelle, una iniziativa organizzata grazie alla collaborazione della Fondazione Roffredo Caetani con la Lipu Sezione di Latina e l’APA Associazione Pontina di Astrnomia.

Sabato 6 agosto è infatti una visita guidata al Parco Naturale di Pantanello che sarà arricchita di vari momenti di conoscenza, osservazione e godimento del più stretto contatto con la natura.

Il Parco Naturale di Pantanello si sviluppa su circa 100 ettari ed è parte integrande del Monumento Naturale “Giardino di Ninfa”, per circa 12 ettari è caratterizzato da stagni, acquitrini e ambienti paludosi, prati umidi e piccoli corsi d’acqua corrente, circondati da tantissimo verde e zone boschive. Il Parco è stato creato attraverso un complesso intervento di ingegneria naturalistica che ha riconvertito una zona agricola in zona paludosa.

Nel tardo pomeriggio di sabato 6 agosto, accompagnati dalle guide del Centro di Educazione Ambientale LIPU di Latina, si potrà visitare il Parco al tramonto e scoprire le meraviglie naturalistiche che custodisce, oltre alla flora anche una variegata moltitudine di uccelli e altre specie animali.

La visita guidata sarà arricchita ulteriormente dalla degustazione di miele urbano della API Latina e da sessioni di disegno naturalistico guidate da Fabrizio Gargano urban sketcher e fumettista.

Grazie alle guide dell’APA di Latina, dopo il tramonto si potranno osservare le stelle che, in un luogo privo di luci artificiali, saranno ben più visibili che in città e mostreranno tutto il loro incanto.

Ai partecipanti è consigliato un abbigliamento e scarpe comodi, di portare con sé una torcia e un telo per sedersi sul prato. Non è possibile portare con sé animali domestici e la visita è adatta a bambini dai 6 anni in su.

L’appuntamento

È dunque per sabato 6 agosto a partire dalle 18.30 presso il Parco Naturale di Pantanello. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, da effettuare inviando una email all’indirizzo latina@lipu.it o contattando il numero 3273860129.

Programma della visita

Ore 18.30 raduno e visita stand miele urbano

Ore 19.30 passeggiata al tramonto nel parco

Ore 21.15 osservazione del cielo stellato