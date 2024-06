Ad ammirare le lucciole al Parco di Pantanello

Una visita guidata in notturna per ascoltare i suoni della notte nella natura e soprattutto vedere l’incredibile spettacolo delle lucciole, così raro ultimamente, proprio nel mese in cui questi piccoli e incantevoli esseri sono più attivi.

È l’iniziativa proposta dalla Fondazione Roffredo Caetani in collaborazione con la Lipu sezione di Latina presso lo splendido Parco di Pantanello.

Un’area tolta alla civiltà e restituita alla natura, in una varietà di habitat dove dal 1991 si è svolta una intensa attività di ripristino della zona paludosa e dove negli ultimi tempi le fragili lucciole hanno deciso di riprodursi.

E dunque giovedì 13 e domenica 16 giugno, nel pieno rispetto dei ritmi della natura, si potrà partecipare a due visite guidate e ammirare lo spettacolo delle lucciole.

Per partecipare è necessaria la prenotazione da effettuare contattando il numero 327 3860129, inviando un messaggio Whatsapp al numero 327 1057822 o una email all’indirizzo oasi-parcopantanello.frc@lipu.it