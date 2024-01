Chiara Francini al Lux di Aprilia

Il cinema Lux, riaperto finalmente dopo quattro anni e dopo la cerimonia di inaugurazione e le prime proiezioni nelle due grandi sale dotate di nuove tecnologie audio e poltrone molto comode ospita un evento d’eccezione.

Domenica 21 gennaio infatti in occasione della proiezione del nuovo film di Leonardo Pieraccioni, nelle sale da giovedì 18, sarà presente ad Aprilia Chiara Francini, che lo affianca nella commedia Pare Parecchio Parigi.

Del film Pieraccioni ha curato il soggetto in collaborazione con Filippo Bologna e la sceneggiatura con Alessandro Riccio e ne è regista e attore protagonista. Accanto a lui, oltre a Chiara Francini, anche Giulia Bevilacqua e Nino Frassica.

Una commedia dolce-amara tratta da una storia vera: ovvero del viaggio che i fratelli Bugli nel 1982 fecero con il padre in roulotte nei dintorni di casa, facendo credere all’anziano malato di essere arrivati a Parigi.

Infatti Pieraccioni, Francini e Bevilacqua sono tre fratelli che corrono al capezzale del padre, Frassica, ormai quasi cieco che ha avuto un infarto. Lui racconta al figlio di rimpiangere il viaggio che non hanno mai fatto insieme a Parigi. Insieme alle sorelle decide dunque di inventare una Parigi fittizia nel maneggio che gestisce e far credere al padre di intraprendere un viaggio in famiglia.

In occasione della presentazione del film, sarà presente alla proiezione Chiara Francini, che saluterà il pubblico insieme alle autorità cittadine rappresentate dal sindaco Lanfranco Principi.

L’appuntamento

È per domenica 21 gennaio alla proiezione delle ore 20.30 presso il cinema Lux di Aprilia.