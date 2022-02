Parenti Serpenti in scena al Fellini di Pontinia

Si aprirà domenica 13 febbraio La Nuova Stagione del Fellini di Pontinia a cura di Clemente Pernarella, direttore artistico del teatro, organizzata dal Comune di Pontinia in collaborazione con ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio.

La rassegna di spettacolo, musica e danza sarà inaugurata da uno spettacolo di altissimo livello: Parenti Serpenti, omonima versione teatrale del grande classico del compianto Mario Monicelli.

In scena un cast d’eccezione: Lello Arena affiancato da Raffaele Ausiello, Giorgia Trasselli, Andrea de Goyzueta, Carla Ferraro, Luciano Giugliano, Serena Pisa, Anna Rita Vitolo diretti da Luciano Melchioma, drammaturgia di Carmine Amoroso.

Lo spettacolo racconta, come molti sapranno, del raduno famigliare che organizzano due anziani genitori per Natale. La gioia di ritrovarsi dopo anni di lontananza si trasforma in ripicche, malumori, ipocrisie e vera e propria cattiveria quando i due vecchietti fanno una richiesta ai loro figli.

Una commedia divertente e ironica ma allo stesso tempo cupa e dissacrante che racconta con malinconia una cruda realtà che anima molte famiglie.

L’appuntamento

È per domenica 13 febbraio alle ore 18.00 presso il Teatro Fellini di Pontinia. Chi aveva acquistato biglietti e abbonamenti per la stagione 2019-2020 potranno usufruire di voucher per gli spettacoli annullati, per informazioni e prenotazioni è a disposizione il sito del Teatro Fellini, l’indirizzo email info@fellinipontinia.it o il numero 3925407500.