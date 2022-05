La Parole dei Talenti: Vincenzo Scozzarella presenta il volume su Girolamo Siciolante

Terzo appuntamento per Le Parole dei Talenti la rassegna letteraria organizzata in collaborazione con Morena Virgini, Angelo Tozzi e Marco Checchinato e il sostegno dell’Edicola Cormio e la Pasticceria Enoteca Bar Cifra che ospiterà gli incontri.

I venerdì letterari proseguiranno fino al 24 giugno proponendo incontri con autori e poeti locali che dialogheranno col pubblico presentando le loro ultime fatiche: saggi, romanzi e raccolte di poesia che raccontano il territorio tra passato e presente.

In programma per venerdì 13 maggio la presentazione del libro Girolamo Siciolante – La pala d Valvisciolo 1541 di Vincenzo Scozzarella.

Autore del grande dipinto su tavola Madonna col bambino ed i santi Pietro, Stefano e Giovannino – noto anche come Pala di Valvisciolo o Pala Caetani, oggi custodito presso il Castello Caetani di Sermoneta, Girolamo Siciolante è stato uno dei principali esponenti del manierismo nonché orgoglio sermonetano.

Per celebrare i 500 anni dalla sua nascita nel 2021 si sono tenute una serie di iniziative per conoscere il suo percorso artistico e i preziosi dipinti che il nostro territorio ancora custodisce. Lo storico dell’arte Vincenzo Scozzarella, nonché direttore del Museo di Valvisciolo e del Museo delle Scritture di Bassiano, ha curato l’interessante progetto che ha visto promuovere l’operato di Siciolante sui Monti Lepini, presenta in questa occasione un volume che si sofferma in particolare sulla pala che ha decorato l’altare maggiore della chiesa dell’abbazia di Valvisciolo sino alla seconda metà dell’Ottocento.

Durante la presentazione del volume, Vincenzo Scozzarella sarà affiancato dalla storica dell’arte Francesca Piovan.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 13 maggio alle ore 18.00 presso il Bar Pasticceria Cifra.