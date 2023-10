Partire dall'aldilà: visite guidate a tema al Museo Medievale di Fossanova

Tornano le visite guidate a tema presso il Museo Medievale di Fossanova. In occasione delle festività del 2 novembre arriva una visita guidata tematica per scoprire un mondo percepito in modo diverso da ognuno di noi: Partire per l'Aldilà. Usi e Costumi Funerari nell'Alto Medioevo.

I nostri antenati come hanno preparato e arredato il luogo dove riposare per sempre? Sepolture ricche e fastose ma anche semplici fosse scavate nella terra. Monete, gioielli, fibbie o semplici contenitori in ceramica, questi gli oggetti che il defunto, o la famiglia per lui, decideva di portare con sé nella vita dopo la morte.

L'appuntamento

È per sabato 4 alle ore 16.30 e domenica 5 novembre alle ore 10.30. Per avere maggiori informazioni e prenotare la propria visita guidata sono a disposizione i numeri 347 233 0723 e 349 181 4504 e l'indirizzo email musei.priverno@lemacchinecelibi.coop