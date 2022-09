Pasolini Buio e Luce: l’omaggio a Cori

Indirizzo non disponibile

Proseguono in tutta la provincia gli eventi per la celebrazione del centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini. Anche Cori omaggia l’intellettuale che è stato scrittore, poeta, regista, saggista e drammaturgo.

Un pomeriggio e una serata di celebrazioni che partiranno alle 16.30 presso il Teatro Luigi Pistilli e proseguiranno alle 19.30 presso Palazzetto Luciani. L’evento, dal titolo Pasolini, Buio e Luce, è a cura di Mauro Carrera, Angelo Bianchi e Paolo Fantini e realizzato in collaborazione con il Comune di Cori, Pro Loco Cori e con la Scuola di Arti e Mestieri “F. Bertazzoni” di Suzzara (MN).



Si inizierà con i saluti istituzionali del sindaco di Cori Mauro De Lillis e del delegato alla Cultura Michele Todini, alle ore 17.00 si proseguirà con alcune letture di testi pasoliniani da parte di Mariano Macale (Collettivo Cardiopoetica) accompagnato alla chitarra da Fabio Perciballi. A seguire una tavola rotonda che vedrà confrontarsi sulla figura del grande poeta lo scrittore e critico d’arte Mauro Carrera, lo studioso delle avanguardie Guido Andrea Pautasso e il bibliofilo Alessandro Zontini. Dalle 18.30 per la rassegna Eredità Pasolini saranno proiettati alcuni cortometraggi in suo omaggio: “Caro Pier Paolo…” del Gruppo Sinestetico, “Amacangià” di Eleonora Deligio, “La ballata degli Orfani” del Collettivo Cardiopoetica e “Sentieri Pasolini” di Angelo Bianchi.

Alle 19.15 ci si sposterà al Palazzetto Luciani per l’inaugurazione di “Mondo Pasolini”, a cura di Mauro Carrera. In esposizione le locandine originali dei film di Pasolini, rare fotografie d’epoca. La mostra si incentra su costante dialogo tra linguaggi e diverse espressioni artistiche che è stato alla base della sensibilità del poeta/regista circa il dialogo fra letteratura, cinema, arti figurative. Alle 20.00 seguirà buffet. L’esposizione resterà aperta per tutto il mese di ottobre, dal lunedì alla domenica con i seguenti orari: 10 -13 e 15-18.