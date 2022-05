Pasolini: Dalle Rogge alle Dune, terzo appuntamento a Sabaudia

Indirizzo non disponibile

Prosegue col suo terzo appuntamento la rassegna “Pasolini: Dalle Rogge Alle Dune” a cura dell’Associazione Sabaudia Culturando, patrocinata dal Comune di Sabaudia e dal Comitato Nazionale per il centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini.

È infatti in occasione di questo importante anniversario che nasce questo ciclo di incontri volto a far conoscere, attraverso gli interventi di studiosi ed esperti, non solo la vita e le opere di Pasolini, ma anche il suo pensiero, la sua poetica.

Dunque questo terzo appuntamento dal titolo Accattone, si terrà venerdì 6 maggio alle ore 16:30 presso il Centro di Documentazione Angiolo Mazzoni e vedrà protagonista il film, esordio registico di Pasolini, che mette su pellicola temi, personaggi e situazioni tipiche di alcuni suoi lavori letterari del periodo, come i romanzi Ragazzi di Vita, Una Vita Violenta e altri.

La pellicola del 1961 è inserita nell’elenco dei 100 film da salvare, per il valore non solo culturale e cinematografico.

Nel corso dell’incontro Angelo Favaro dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Paola Populin dell’Università del Paìs Vasco e Matteo Santandrea dell’Università degli Studi di Roma Tre, parleranno del film analizzandone le sequenze più importanti che saranno proiettare sugli maxi schermo.

L’appuntamento

