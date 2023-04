Week end di Pasqua e Pasquetta: visite guidate a Formia

Orario non disponibile

Quando Dal 07/04/2023 al 10/04/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Un modo originale di festeggiare la Pasqua e fare una scampagnata di Pasquetta all’insegna del divertimento e della cultura è quello proposto dalla RTA Sinus Formianus con le visite guidate alle bellezze storiche e archeologiche di Formia.

Cisternone Romano

Dal venerdì santo alla Pasquetta sono in programma quattro giorni di visite guidate al grandioso Cisternone Romano di Formia: un incredibile esempio dell’ingegneria idraulica romana, il Cisternone sin dal I secolo a.C. convogliava le acque in tutta la città. La visita guidata permetterà di vedere gli ambienti sotterranei perfettamente conservati, architetture stupefacenti arricchite dai suoni dell’acqua che scorre e i giochi di luci e riflessi sulle alte pareti.

Orari delle visite: venerdì 7, sabato 8 domenica 9 e lunedì 10 aprile: ore 16.30, 17.15, 18.00, 18.45. Domenica anche la mattina: ore 10.00, 11.00 e 12.00. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione da effettuare tramite Whatsapp al numero 3495328280 indicando un cognome il numero di persone partecipanti, il sito che si vuole visitate, data e orario prescelti.

Tomba di Cicerone

Visitando il mausoleo dedicato alla memoria del grande oratore latino si potrà fare un tuffo indietro nel tempo scoprendo, attraverso la vita e le opere di Cicerone, usi e costumi dell’antica Roma. In particolare saranno narrate le vicende che hanno portato alla morte dell’oratore e filosofo proprio a Formia il 7 dicembre del 43 a.C. tra le altre cose saranno illustrate anche le caratteristiche architettoniche del mausoleo.

Orario delle visite guidate: sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 alle 10.00, alle 11.00 e alle 12.00. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione da effettuare tramite Whatsapp al numero 3495328280 indicando un cognome il numero di persone partecipanti, il sito che si vuole visitate, data e orario prescelti.