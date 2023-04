Pasqua e Pasquetta 2023 all’Azienda Agricola Ganci

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 08/04/2023 al 09/04/2023 Orario non disponibile

Per festeggiare la Pasqua in maniera rilassata, piacevole e a contatto con la natura l’Azienda Agricola Ganci apre le sue porte per domenica 9 e lunedì 10 aprile.

Si potrà scegliere un menù alla carta nel loro ristorante, prenotare le postazioni barbecue, o accedere all'area picnic per stare insieme e godere dei prodotti a km zero dell’azienda.

Non mancheranno la possibilità di passeggiare lungo i filari, andare in bicicletta fino al lago di Fogliano, approfittare dell’area dedicata ai bambini: divertimento e relax per tutta la famiglia.

L’appuntamento

È per domenica 9 e lunedì 10 aprile, ovvero per i giorni di Pasqua e Pasquetta. Data l’alta affluenza è fortemente consigliata la prenotazione chiamando i numeri 0773 208219 e 338 6770619.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faziendaagricolaganci%2Fposts%2Fpfbid0M6qY9Lp5VnwVKuNQvv3u6nQjHCe2Y83rxSUTtZN7bbzKu17LKvQEka5iCYpY9zZil&show_text=true&width=500" width="500" height="660" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>