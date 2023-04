Pasqua e Pasquetta a Piana delle Orme

Un luogo magico che custodisce la storia del nostro territorio immerso nella natura: Piana delle Orme, quale momento migliore di Pasqua e Pasquetta per passare del tempo in maniera piacevole, rilassante e divertente?

Il Museo di Piana delle Orme, in cui sono esposti reperti storici che testimoniano la bonifica delle paludi pontine, la Seconda guerra Mondiale e la vita nell’agro redento, è immerso in un grande parco dove si possono ammirare alberi centenari e moltissime varietà di Eucalipto. In questo parco c’è un’area verde ben attrezzata per picnic e grigliate in compagnia.

Nei giorni di domenica 9 e lunedì 10 aprile l’area verde di Piana delle Orme apre le sue porte sia a chi vorrà pranzare comodamente al ristorante, sia a chi vorrà approfittare dei bungalow e le postazioni per il barbecue. Una scampagnata nel verde a due passi dalla città!

L’appuntamento

È per domenica 9 e lunedì 10 aprile. Per info e prenotazioni sono a disposizione il numero 0773 258708 o l’indirizzo email pianadellorme@gmail.com

